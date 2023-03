Komunisté a šejkové. Čína posiluje svůj vliv na Blízkém východě. 

Na blízkovýchodní diplomatické šachovnici přes šedesát let dominovaly Spojené státy, teď v březnu se náhle dostaly zcela na okraj důležitého politického posunu. I v Bílém domě a na americkém ministerstvu zahraničí leckomu vyrazilo dech, když velcí rivalové Írán a Saúdská Arábie předminulý pátek nečekaně obnovili oficiální vztahy – a to díky zprostředkování Číny.

Ve Washingtonu to vyvolalo různorodé reakce. Zahraničněpolitičtí „jestřábové“ konstatovali porážku Ameriky ve velmocenské přetahované a projev její slábnoucí moci v regionu. Méně na mocenský střet se soustředící „holubice“ namítaly, že větší stabilita v regionu je dobrou zprávou pro všechny, a to i pro USA. Ve vládních kuloárech podle The New York Times přetrvává jistá skepse, zda Írán splní své závazky, například snížení podpory proíránských milicí v regionu, a zda tedy zlepšení vztahů bude mít hlubší podobu než zatím dojednané vzájemné znovuotevření ambasád v Rijádu a Teheránu.