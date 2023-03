Japonský homerun

Obecně platí, že v srdci tuzemského sportovního fanouška nejčastěji leží fotbal a hokej. Čas od času si však do něj najdou cestu i další, ne tak rozšířené disciplíny a sporty, a většinou se tak logicky stane poté, co se někomu z krajanů začne v dané sportovní oblasti dařit. Jako dva příklady z posledních let lze uvést biatlon nebo snowboardové disciplíny. A čísla, ohlasy i dojmy aktérů teď potvrzují, že se takto do srdcí probojoval také baseball, lépe řečeno český baseballový národní tým.

„Rozrostlo se to způsobem, o kterém se nám ani nesnilo,“ přemítá po návratu z Tokia Martin Schneider, jedna z pravidelných opor národního týmu českých baseballistů a současně povoláním hasič. Z Tokia se vracel proto, že na něm český národní tým odehrál World Baseball Classic (WBC) – nejprestižnější mezinárodní turnaj, na který tuzemští hráči loni poprvé v historii postoupili přes favorizované Španělsko. A čeští baseballisté se těmito úspěchy nezapsali do srdcí jen zdejším fanouškům, ale také těm zahraničním, kde jejich týmy tvoří profesionální sportovci. Na rozdíl od českých: že je Schneider baseballista a zároveň se živí jako hasič, totiž není v národním týmu výjimka. Spíš naopak.