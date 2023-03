Dejv sedí u compu. Dejv musí sedět u compu a být on-line, jinak mu jeho Boss udělá ze života hustopeklo. Dejv chce ale taky žít. Zajít si do gymu, uvařit si k obědu hrnec špaget a pak se na chvíli natáhnout. Pustit si na břicho křečka, nechat na sebe foukat větrák a trochu si zaflexit.

Dejv je digitální flink. Boss to ví. Neví ale, co je mouse jiggler. Je to malá elektronická věcička, která umožní vrtět myší, takže to vypadá, že jste on-line, i když zrovna ležíte na gauči. Trochu Bosse vyfáknout, to je něco pro Dejva.