Seriál týdne

„Joe Pera je záhadná postava. Skoro nic se o něm neví. Jediné, co se ví, je, že se narodil v Buffalu ve státě New York.“ Životopis komika Joa Pery ve filmové databázi IMDb.com patří k nejstručnějším a nejpoetičtějším. Je přesně takový, jak by se dalo čekat u autora podepsaného pod sérií Joe Pera si chce povídat , jejímž domovem byl v letech 2018–2021 kanál Adult Swim. V Česku jsou nyní všechny tři sezony k vidění na HBO Max.

Joe Pera si chce povídat je stejně jako Perův druh humoru unikát, jehož objevení je vstupem do uklidňujícího, zpomaleného světa, diametrálně odlišného od většiny televizní produkce. Pera svou personou a meditativně-filozoficko-neironicky upřímným tónem prošlapával cestu takovým ceněným show jako Jak na… s Johnem Wilsonem nebo Zkouška.