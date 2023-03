Album týdne

Běží zvlněnou krajinou, nad níž se vznášejí nejrůznější předměty bez valné souvislosti. Pneumatika automobilu, polštář, paleta, plameňák, klávesy, míč nebo televizor. Neuhýbá před nimi, a jak běží, tak se na ni ty věci samy nabalují. Nesbírá je, nechytá, ulpívají na ní, a když jich je moc, tak všechny spadnou a ona běží dál. Tak vypadá animovaný digitální videoklip ke skladbě Oni (They) původem ruské skladatelky Kate NV, který otevírá její nové album WOW . Je to vhodná vizuální metafora toho, jak zní její hudba.

Ono wow v názvu její už páté desky má značit až dětský údiv, který člověk může cítit při setkání s novým nástrojem a novým zvukem. Na albu se prolínají syntetické zvuky s terénními nahrávkami, vysoce manipulovanými vokály a do toho mohou zaznít tu housle, klarinet nebo flétna, na něž jako by nehrál nikdo zdatný. Spíš někdo poháněný zvědavostí, co se stane, když se foukne o trochu víc nebo když se zmáčkne tenhle čudlík, a jak by to znělo, kdyby se do něčeho jiného praštilo. Při poslechu přitom není zřejmé, co je vtip, hříčka a co hledání neprobádaných cest.