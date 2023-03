Velké britské zklidnění

Je to už dlouho, kdy si Velká Británie naposledy s lehkou přirozeností notovala „s Bruselem“, ale na společné tiskové konferenci předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen s britským premiérem Rishim Sunakem panovala minulý týden nefalšovaně prosluněná nálada. Nejmocnější žena kontinentu dokonce britského premiéra častovala mazlivým „milý Rishi“. Oba politici se tetelili blahem nad dohodou o Severním Irsku, jehož status po odchodu Británie z EU hrotil vztahy do té míry, že se komentátoři obávali obchodní války. Teď to vypadá, že se Británii a EU podařilo dohodnout, jak to zařídit, aby Severní Irsko zůstalo pod správou Londýna, a dodržovalo přitom ekonomický režim řízený z Bruselu . Což je nemožná situace, pokud se obě strany skutečně dohodnout nechtějí a zároveň k sobě necítí přirozenou důvěru.

Podstatou opatření je jakési řízené dvojvládí. V principu to má vypadat tak, že zboží, které míří z Británie do Severního Irska a v Severním Irsku také zůstane, projde na celnicích „zeleným pruhem“, tedy bez formalit. Jedná se především o potraviny, léky a další záležitosti denní potřeby. Naopak to, co bude ze Severního Irska pokračovat dále do Evropy, tedy vlastně do Irské republiky, bude procházet formalitami obtěžkanými „červeným pruhem“.