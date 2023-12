Návod na úspěšná novoroční předsevzetí

První leden 2018. Přesně podle připraveného plánu začínáte žít nový život. Ráno sprcha studenou vodou, třicet dřepů, k snídani zeleninové smoothie. Vegetariánský oběd, odpoledne si jdete zaběhat, učíte se francouzská slovíčka. Na e-mail a sociální sítě se podíváte jen dvakrát, a to v přísně vymezených časech.

Desátý leden 2018. Funguje to! Svá předsevzetí plníte každý den. Tedy… skoro každý den. Ano, včera jste si sice dali cestou práce párek v rohlíku, ale šéf vás předtím naštval a hlad byl prostě moc velký. I vaše rozhodnutí denně běhat je pevné jako skála, i když jste to stihli naposledy v neděli. Od té doby prostě nebyl čas. A učení francouzštiny? No, to možná ještě přehodnotíte, vlastně se vám ten jazyk zas tolik nelíbí.

Autor: Milan Jaroš

Dvacátý leden 2018. Zdá se, že jste si toho naložili trochu moc. Venku mrzne a lít na sebe studenou vodu by byla sebevražda. Natož jít v takovém počasí běhat. Navíc vás bolí koleno, takže i dřepy musí teď stranou. Blíží se druhé kolo prezidentské volby a nutkavé sledování sociálních sítí se zdá být nevyhnutelné. Z obavy, jak to všechno dopadne, nervózně chroupáte slaninové chipsy.

Pokud je vám tenhle scénář povědomý, není divu. Většina z nás někdy zažila, jak se velkolepé plány na zavedení zdravých změn do života postupně drolí nedostatkem disciplíny, až vyšumí docela a zůstane po nich jen nepříjemný pocit selhání a nedostatku pevné vůle.

