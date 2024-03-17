47 článků
Téma49 minut
Elon Musk • Ukázky z biografie Waltera Isaacsona
Respekt23. 9. 2023
Agenda4 minuty
Blue bird dozpíval
Barbora Chaloupková29. 7. 2023
6 minut
Akta Twitter jsou vábnička
O transparentnost platformy sociálních médií Elon Musk ve skutečnosti nestojí
Charlie Warzel / The Atlantic18. 12. 2022
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Civilizace9 minut
Víkend imperátora
Jaké byly první dny Elona Muska v pozici majitele a šéfa Twitteru
Damon Beres, Charlie Warzel / The Atlantic6. 11. 2022
Anketa4 minuty
Co bude důsledkem toho, že Musk kupuje Twitter?
Respekt1. 5. 2022