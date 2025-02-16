Spotify
11 článků
Společnost4 minuty
Kultura otcovství se změnila, chování otců mnohem méně
Pavel Turek10. 5. 2019
Spotify se otevírá nezávislým umělcům bez smlouvy
Pavel Turek1. 10. 2018
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Společnost2 minuty
Pravidelný výběr ze světových médií na Respekt.cz
Respekt16. 12. 2017
Popularita nudných písní na Spotify škodí hudbě
Pavel Turek8. 12. 2017
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Denní menu3 minuty
Hity v éře Spotify už nesázejí na žánry, ale na náladu
Karolína Fialová22. 8. 2017
Jak se Drake utkal s internetem a zvítězil
Pavel Turek3. 12. 2016