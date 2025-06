Stavěl líp dálnice Babiš, nebo Fiala?

Kdo je nejlepším ministrem Fialovy vlády a proč právě Martin Kupka? Takový nadpis by mohla mít propagační zpráva sestavená na ministerstvu dopravy nebo v ODS, jíž je Kupka členem. Jeho vládní kolegové by asi namítli, že za oním slovem „nejlepší“ se v praxi skrývá džungle těžko porovnatelných čísel a úkolů, jimiž členové a členky kabinetu procházejí. A možná i v centrále Fialovy strany by pak dospěli k závěru, že odvíjejí-li se výsledky práce od počtu kilometrů položeného asfaltu nebo opravených vlakových kolejí, má v takovém hodnocení ministr dopravy oproti třeba ministrovi školství nepopiratelnou výhodu.