Koho zvolí americká peněženka? 

Americká ekonomika roste, ale do pozitivní nálady voličů před blížícím se prezidentským kláním se to příliš nepromítá. Průzkumy mluví o tom, že ekonomická témata budou pro rozhodování Američanů mnohem podstatnější než v minulých volbách. V roce 2020 označovalo ekonomiku za nejdůležitější téma kolem desetiny procent respondentů, letos je to 40 procent, jak vychází z průzkumu Gallupova ústavu.