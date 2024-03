Hrdinské putování Jordana Petersona

Jednoho dne na počátku roku 2020 vstal Jordan B. Peterson z mrtvých. Kanadskému akademikovi bylo tehdy 57 let a lékaři na jedné ruské klinice ho na devět dní uvedli do kómatu poté, co si vytvořil návyk na benzodiazepinech, tedy skupině léků, do níž patří Xanax a Valium. Kóma udržovalo Petersona v bezvědomí, zatímco jeho tělo se zmítalo v děsivých abstinenčních příznacích. Nakonec se probudil připoutaný k posteli, protože se předtím pokusil vytrhnout si z rukou katétry a utéct z jednotky intenzivní péče.

Když příběh o jeho detoxikaci pronikl v únoru 2020 na veřejnost, pomohl konečně vysvětlit záhadu, kam vlastně Jordan Peterson zmizel. Tři roky před tím, než se v létě 2019 ztratil z dohledu, se jméno tohoto dříve neznámého profesora psychologie objevovalo v novinových komentářích, na internetových fórech a dalších bojištích kulturních válek prakticky nepřetržitě. Kniha 12 pravidel pro život. Protilátka proti chaosu se prodávala po milionech a Peterson uspořádal v roce 2018 přednáškové turné po 160 městech. Na vystoupení přicházelo až tři tisíce zájemců, v ceně vstupenky byla i možnost se s autorem vyfotografovat. Psycholog na svých webových stránkách nabízel za 90 dolarů internetový kurz, který zákazníkům sliboval, že jim pomůže lépe porozumět jejich „jedinečné osobnosti“. V Petersonově „oficiálním storu“ bylo možné zakoupit i nejrůznější cetky s jeho podobiznou: petersonovské hrnky, samolepky, plakáty, pouzdra na telefony, tašky. Kanadský psycholog vlastně stvořil zcela nový model veřejného intelektuála, něco mezi Markem Aureliem a Marthou Stewart.