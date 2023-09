Vést lidi nemůže každý

Pro firmy hledáte a testujete špičkové manažery více než dvacet let. Vybaví se vám někdo konkrétní, když se řekne dobrý šéf?

Vybaví se mi několik lidí, které považuju za dobré šéfy. Ale to označení je vždy velice situační. Někdo je dobrý pro firmu, která teprve vstupuje na trh. Tomu říkám ledoborec, jenž opravdu umí provalit ledy a dostat se na trh, který už třeba vypadá obsazený. Někdo je daleko lepší pro firmu, která třeba vyvinula dobrý produkt. Může ho mít vyzkoušený na dvou nebo třech trzích a chce expandovat globálně. To je zase úplně jiný druh dovednosti a zkušenosti. A zcela jinou osobnost dobrého šéfa si žádá krizová situace, kdy firma v podstatě umírá a vy tam potřebujete někoho jako válečného polního chirurga, jenž odřízne téměř mrtvé končetiny, aby zachránil zbytek organismu. Ale každý z těch lidí je vlastně dočasný a úplně jiný vůdce. Ovšem je asi pár obecných věcí, které by dobrý šéf měl mít, jako jsou důvěra, respekt, nějaký druh férovosti, schopnost komunikovat a umět jít příkladem.