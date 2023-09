Osm hodin tance s robotem

Pětiminutový sci-fi film ANA studia Factory Fifteen ukázal už před sedmi lety divákům automobilku, kde veškerou výrobu převzaly stroje a na vše dohlíží jediný lidský zaměstnanec, což (jak tak nějak předem tušíme) nedopadne dobře. Návštěva svařovny v areálu mladoboleslavské společnosti Škoda Auto na první pohled budí dojem, že tak dokonale automatizovaná budoucnost už není daleko. Obří roboty jsou v rozlehlé hale úplně všude – uzavřeny v klecích, aby nikoho neohrozily, divoce máchají mechanickými manipulátory, jimiž za hlasitého svistu, bouchání a občas i doprovodu odletujících jisker konstruují karoserie osobních aut. Na začátku výrobní linky jsou jednotlivé plechy z lisovny, na konci hotová, svařená karoserie – téměř bez zásahu lidské ruky.

Jak ovšem karoserie postupuje do dalších fází výroby, obrázek se komplikuje. Zdá se, že nahradit člověka s jeho šikovnými prsty, přesným zrakem a zdravým selským rozumem není vždy reálné; třeba tam, kde tým několika pracovníků montuje do dveří aut elektrické kabely a těsnění. Dveře postupují vpřed zdánlivě pomalu, ale stále dost rychle na to, aby záleželo na každém pohybu ruky, každém pootočení těla. Vše musí probíhat plynule a svižně, na nějaké rozhlížení se nebo vydechnutí nemají pracovníci čas – s výjimkou povinných přestávek jede linka 24 hodin denně.