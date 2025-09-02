11 článků
Inaugurace Donalda Trumpa dala vědět také o jeho novém spojenectví – s nejbohatšími muži světa
Chtěli nás zničit, teď nastolíme naši svobodu. Jak Silicon Valley podlehlo Trumpovi
Technologičtí giganti mají svou vlastní politickou ideologii. Je načase nazvat ji pravým jménem
Odjinud
Vzestup a pád Elizabeth Holmes odhalil zákonitosti Silicon Valley a velkých peněz
Je umělý nos ze Silicon Valley prvním krokem k počítači z lidských či zvířecích buněk?
Britové navrhují tvrdé regulace (nejen) pro Facebook
Svoji celosvětovou převahu nemusí Silicon Valley udržet dlouho