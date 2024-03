Třeba se Peteru Pellegrinimu konečně povede utéct od Roberta Fica

Proč je Peter Pellegrini pro slovenské voliče nejpřitažlivějším kandidátem?

Různé skupiny přitahují různé věci. Někoho láká na politickou zkušenost. Byl vším, čím v politice jde být: státní tajemník, ministr, premiér i předseda parlamentu, jen to prezidentství ještě nemá. Někoho láká na nekonfliktnost, na schopnost dohodnout se s mnohými, na ten klid a pokoj, který má na billboardech. Pro další nese nacionalistickou rétoriku, kterou se chce přiblížit Robertu Ficovi. A nad tím vším je pro část lidí prostě atraktivní. Dobře vypadá a je usměvavý. Tím svým úsměvem je pověstný.

Věří mu voliči, o které usiluje, boj za ochranu tradičních hodnot a slovenského národa? Usměvaví a uhlazení politici s cizokrajným jménem nebývají v tomhle úplně důvěryhodní.

Není to dokonalé, ale myslím, že mu to jde lépe než před pěti lety Maroši Šefčovičovi (kariérní diplomat, který kandidoval na prezidenta za stranu Smer a v druhém kole prohrál se Zuzanou Čaputovou – pozn. red.). Ten byl v tomto směru opravdu velmi nedůvěryhodný.

Pellegrini je v politice dvacet let. Je logické, že argumentuje zkušeností, protože ji má. Je však po tomhle na Slovensku poptávka? Funguje zde pocit, že Zuzana Čaputová a Andrej Kiska dělali začátečnické politické chyby – a proto je touha po někom zběhlém skutečná?

Není to převládající pocit a zvlášť u Zuzany Čaputové pořád převažuje pozitivní hodnocení. Téma to ale bylo a je. A několikrát se ukázalo, že politické zkušenosti jim opravdu chyběly. Nejde ale ani tak o prezidentský palác jako o výkon minulé koaliční vlády, hlavně za Igora Matoviče. Když Pellegrini slibuje, že je politik, co se vyzná a navíc se neustále nehádá, tak to nejsou jen povinné řeči. Tohle hodně lidí oslovuje.

Překvapil vás Pellegrini něčím v samotné kampani?

Překvapil mě hlavně tím, že vůbec kandiduje. Podle mě to není rozumný nápad a pro jeho stranu Hlas to dopadne špatně, ať už uspěje nebo ne: buď její hlavní tvář odejde do prezidentského paláce, nebo si s sebou ponese porážku, a může to znamenat politický propad. Ale pokud jde o jeho kandidátský výkon, vůbec mě nepřekvapil tím, že nechodil do různých debat, protože asi správně tušil, že by ho to poškodilo. Spíš mě překvapilo, že navzdory tolika investovaným penězům byla jeho kampaň hodně zpackaná. Třeba vizuálně – vždyť to vypadá jako z poloviny osmdesátek.