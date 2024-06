Šéf RTVS Machaj: Současný tlak politiků se nedá srovnat s normalizací ani Mečiarem

V médiích pracuje 46 let. Ale současná situace na Slovensku a chování tamních vládních politiků se ale podle šéfa Rozhlasu a televize Slovenska Ľuboše Machaje nedá s ničím srovnat. Ani s normalizací, ani s obdobím Vladimíra Mečiara. Považuje tak za úspěch, že skoro rok společně s kolegy odolával tlaku a snaze o ovládnutí veřejnoprávních médií, i když při tom často čelil i osobním útokům. Teď se však pomalu loučí, objíždí studia v menších městech a bilancuje. Předpokládá, že poslanci v nejbližších dnech schválí nový zákon, kterým RTVS zruší. Tím se zbaví nejen Machaje, který měl funkční období do roku 2027, ale i devítičlenné Rady RTVS. A vysílání se – po zvolení nové rady a ředitele – dostane do rukou vlády Roberta Fica, který na nezávislost slovenských médií vytrvale útočí.

V roce 1978 jste začal pracovat v Československém rozhlasu. Po revoluci jste spoluzaložil Rádio Twist, pracoval jste ve Slovenské televizi, ve Slovenském rozhlasu a zažil jejich sloučení. Rozhlas a televizi Slovenska, který tímto krokem vznikl, už skoro dva roky vedete. Slovenská média tedy sledujete dlouho a zblízka. Kam byste zařadil tu aktuální situaci?