Nejde jen o zrušení 168 hodin, ale o ČT a její vysílání jako celek

Přidal jsem se k této iniciativě, protože důvody zrušení – jak je uváděl ředitel ČT Jan Souček – mi přišly dost povrchní, některé i nepochopitelné. Zaujalo mě také, že ve svém vysvětlení operuje kritikou rady. Rada se nikdy nevyjadřovala k pořadu jako k celku, ale většinou rozhodovala o tom, zda jsou relevantní stížnosti na jednotlivé díly. Je sice pravda, že v případu 168 hodin dospěla k podezření o porušení Kodexu ČT, ale těžko to může někdo používat jako argument pro jeho zrušení; to mě dokonce trochu vytočilo. Navíc s sebou tahle publicistika takové nebezpečí prostě nese. Když do něčeho šťourám a dělám nějaký typ investigativní žurnalistiky, mohu být někdy na hraně. To přece neznamená, že se ho máme zbavit, abychom nedělali chyby.