Končící protidrogový koordinátor: Státní správa má svou ideologickou paměť. A ta velí nic moc neměnit

Že skončím, jsem do médií říkal již dříve, jen načasování bylo jiné. Primárně se chci znovu věnovat své práci s lidmi ve společnosti Podané ruce a v think tanku Racionální politiky závislostí, kde si myslím, že můžu pro věc udělat i víc. Původně jsem chtěl končit na konci roku, abych část toho, co mám rozdělané, mohl dotáhnout. Kolem mých návrhů ale byla spousta debat, a tak jsem se s premiérem nakonec dohodl takto a model, že zůstanu v roli poradce, je nakonec dobré řešení.