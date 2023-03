Kdyby BBC neřešila Linekera, ušetřila by si hodně práce

Někdejší fotbalista a hlavní tvář fotbalového vysílání BBC Gary Lineker o víkendu po rozhodnutí britské televize ve vysílání chyběl poté, co napsal na svém Twitteru kritický příspěvek vůči vládě. Co se na konci minulého týdne seběhlo?

Posloupnost byla zhruba taková, že v úterý 7. března ohlásila britská vláda, resp. ministryně vnitra Suella Braverman v parlamentu nový zákon zaměřený na imigranty přicházející do Británie přes Lamanšský kanál. Obsahem v podstatě je, že každý, kdo se vylodí na některé z pláží na jihovýchodě Anglie, automaticky ztratí nárok požádat Británii o azyl. Na zákon a na jeho projednávání v parlamentu reagovali politici, lidé na sociálních sítích - a reagoval na něj také Gary Lineker, sportovní celebrita, bývalý kapitán anglické reprezentace z přelomu 80. a 90. let minulého století. O zákonu napsal, že mu připadá příliš krutý a příliš tvrdý - a napsal také, že rétorika, která provázela jeho uvedení do parlamentu, není nepodobná té, která se ozývala ve 30. letech v Německu. Druhá část jeho tweetu vyvolala pozornost britských médií, která o něm ve středu informovala. BBC to přijala s jistou nelibostí, ale bez jakýchkoliv sankcí, načež ovšem v pátek odpoledne oznámila, že Lineker porušil obsah instrukcí platných pro zaměstnance a spolupracovníky, a bude proto stažen z víkendového vysílání fotbalového magazínu Match of the Day.