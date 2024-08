Důvodům, které vedení začalo uvádět po zrušení 168 hodin, vůbec nevěřím

Když mi to ředitel zpravodajství a publicistiky Petr Mrzena zavolal, šok to pro mě byl. I kvůli způsobu provedení –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ v tom telefonátu se ptal, jestli nejsem v zahraničí. Čili kdybych byla, byl by to jediný způsob podání informace. Ještě jsem nebyla, tak jsme se pak mohli další den sejít osobně. Na druhou stranu musím říct, že informace „budete končit“ k nám doputovala už dřív, někdy na konci května. Přišla z prostředí mimo Českou televizi. Ověřila jsem si tehdy, že jsme v podzimním programovém schématu a máme už i výrobní číslo na první podzimní díl, takže jsem tým uklidnila. Podruhé přišla začátkem července, ale řekla jsem si, že je to asi nějaký šum. A pak se stalo, co se stalo –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ pořad je zrušen. Takže překvapení to pro mě a redaktory 168 hodin bylo.