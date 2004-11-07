Zoja Franklová
12napsaných článků
12napsaných článků
Ludvík Bass se narodil roku 1931 v Praze. O dvacet let později odešel do exilu. Přednášel a vědecky pracoval na vysokých školách a výzkumných ústavech v Irsku, Anglii, USA, Dánsku a Austrálii, kde žije. Zabývá se matematickou fyzikou, matematickou biologií a filozofií vědy na University of Queensland, kromě toho píše filozofické eseje (publikuje je např. v revue Prostor), v roce 2002 vydal román „Akta Masaryk“. Při svých pobytech v Praze působí v Centru pro teoretická studia Univerzity Karlovy. L. Bass je ženatý, má dvě dcery.
JOSEF POHL se narodil v Praze roku 1941. Po studiu na strojní a později stavební fakultě ČVUT pracoval jako projektant energetických staveb, poté jako kontrolor investic v Českém cenovém úřadu a na ministerstvu financí. Po roce 1989 působil na ministerstvu státní kontroly, od roku 1993 je jedním z patnácti volených členů Nejvyššího kontrolního úřadu, kde se věnuje především kontrole efektivity velkých investic. Josef Pohl nebyl nikdy členem politické strany. Je ženatý, má dvě dospělé děti.
Rozhovor s Danou Němcovou.
Nikoli pacienti, ale peníze hýbou zdravotnictvím. A z těch se stále větší sumy utrácejí za léky. Proti šesti miliardám vynaloženým v roce 1989 překročily náklady na léčiva v minulém roce částku 21 miliard korun. To je více než čtvrtina celkové útraty českého zdravotnictví.