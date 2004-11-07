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Redakce

Zoja Franklová

12napsaných článků

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Přes hranici jsem přešel sám
Rozhovor12 minut

Přes hranici jsem přešel sám

Ludvík Bass se narodil roku 1931 v Praze. O dvacet let později odešel do exilu. Přednášel a vědecky pracoval na vysokých školách a výzkumných ústavech v Irsku, Anglii, USA, Dánsku a Austrálii, kde žije. Zabývá se matematickou fyzikou, matematickou biologií a filozofií vědy na University of Queensland, kromě toho píše filozofické eseje (publikuje je např. v revue Prostor), v roce 2002 vydal román „Akta Masaryk“. Při svých pobytech v Praze působí v Centru pro teoretická studia Univerzity Karlovy. L. Bass je ženatý, má dvě dcery.

Zoja Franklová11. 7. 2004
Ty peníze se už nikdy nevrátí
Rozhovor12 minut

Ty peníze se už nikdy nevrátí

JOSEF POHL se narodil v Praze roku 1941. Po studiu na strojní a později stavební fakultě ČVUT pracoval jako projektant energetických staveb, poté jako kontrolor investic v Českém cenovém úřadu a na ministerstvu financí. Po roce 1989 působil na ministerstvu státní kontroly, od roku 1993 je jedním z patnácti volených členů Nejvyššího kontrolního úřadu, kde se věnuje především kontrole efektivity velkých investic. Josef Pohl nebyl nikdy členem politické strany. Je ženatý, má dvě dospělé děti.

Zoja Franklová27. 6. 2004

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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