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Zdroj: Youtube

51napsaných článků

Všechny publikované články

IRON SKY (2012) CZ HD trailer (české titulky)
Video

Trailer k filmu: Iron Sky

V jedneĚ finskeĚ sauneĚŚ se sesĚŚli zacĚŚiĚnajiĚciĚ scenaĚrista se zpeĚŚvaĚkem blackmetalovo-industriaĚlniĚ kapely a ten prvniĚ rĚŚiĚkaĚ: â€žMeĚŚl jsem sen o filmu, kde budou neĚŚmecĚŚtiĚ nacisti zĚŚiĚt v soucĚŚasnosti na temneĚ straneĚŚ MeĚŚsiĚce a provedou meteoritickou blitzkriegovou invazi na New York, co ty na to?â€ś â€žJo, kaĚmo, dobryĚ, jdu do toho, ale musiĚ v tom hraĚt Udo Kier a soundtrack slozĚŚiĚ Laibach.â€ś Více o filmu Iron Sky se dočtete v článku Kamila Fily v Respektu 28/2012.

Zdroj: Youtube5. 7. 2012
Hra o trůny
Video1 minuta

Trailer: Hra o trůny

Pavel Kroulík se v Respektu 19/2012 zabývá výjimečným úspěchem fantasy seriálu Hra o trůny. Skoro jednohlasně ho chválí nejprestižnější média a fanoušci ho vynesli do první desítky nejlepších seriálů všech dob, kde jinak dominují současná dramata. Co stojí za úspěchem prĚŚiĚÂbeĚŚhu inspirovaného knižními bestsellery George R. R. Martina přezdívaného ââ‚Źžamerický Tolkienââ‚Źś? Vyrovnala se již televizní tvorba největším hollywoodským trhákům?

Zdroj: Youtube6. 5. 2012
Adair Turner: Keynote Address: What Matters: Fundamental Challenges and Self Inflicted Wounds
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Mysli jinak, ekonome (1)

To nejlepší, co teď můžeme udělat, je přemýšlet jinak, říká Soros studentům. Myslet jinak, opakuje ponaučení, které podle něj pro ekonomy z krize vyplývá. V centru Berlína proběhla během tří dubnových dnů výroční konference Institutu pro nové ekonomické myšlení (INET). Akce se zúčastnil také Tomáš Lindner, který pro vás bude vybírat nejzajímavější příspěvky. Začínáme přednáškou Lorda Adaira Turnera.

Myslet jinak (I.)
Výběr z berlínských přednášek o novém ekonomickém myšlení - Adair Turner
Hledat správné odpovědi je důležité - ale ještě důležitější je klást si předtím ty správné otázky. Vynikající řečník lord Adair Turner v následující přednášce, která v berlínském hotelu Adlon končila v sobotu o půlnoci, hledá hlavní výzvy pro současné ekonomy. Nadhodím je zde jen ve velké zkratce a doporučím poslechnout Turnerovu přednášku až do konce. Někdejší ředitel expanze konzultantské firmy McKinsey do postkomunistických zemí a současný šéf britského úřadu pro regulaci finančního sektoru nejprve definuje tři dlouhodobé výzvy ekonomické vědy.
1.) Přehodnocení ekonomického růstu v bohatých státech. Pro chudé a rozvíjející se země je hospodářský růst stále prioritou, protože je podmínkou toho, aby se lidé vymanili z chudoby. Jenže v Evropě a Americe po dosažení určité základní životní úrovně už lidské štěstí na zvyšování hospodářského růstu tolik nezávisí. Lidi trápí spíše náhlý pokles jejich životní úrovně, nejistota, ekonomické šoky otřásající jejich životy. Proto by podle Turnera mělo být prioritou hospodářské politiky zajištění stability systému, nikoli vymáčknutí co největšího růstu a produktivity za každou cenu. To je pro spokojenost občanů důležitější a je to přesný opak politiky, která vládla před krizí roku 2008. Tehdy byly všemožné finanční inovace ospravedlněné tím, že pomohou ještě více zvýšit hospodářský růst; bez ohledu na riziko nestability a šoků.
2.) Mnohem obtížnější, možná neřešitelná bude podle Turnera další výzva: jak omezit společenskou nerovnost, která se zvyšuje všude na světě a v různých oblastech života? Je do značné míry výsledkem technologického pokroku - celosvětově nezvratně mizí pracovní místa ve výrobě a nahrazují je špatně placená, nejistá, ââ‚Źžflexibilníââ‚Źś zaměstnání; stále důležitější pro ekonomiku jsou softwarové firmy a replikace jejich výrobků (na rozdíl od těch materiálních, které vyžadovaly továrny) potřebuje jen málo zaměstnanců. Řešením problému nerovnosti možná nejsou kroky, které za něj dnes převážně považujeme: např. lepší vzdělání, zajištění lepších dovedností zaměstnanců. Zvyšování příjmové nerovnosti má hlubší příčiny než nedostatečnou kvalifikaci lidí.
3.) Jak sladit zdravou ekonomiku a boj s klimatickými změnami? Podle Turnera to zdaleka není neřešitelný problém. Náklady účinného boje proti emisím skleníkových plynů jsou zvládnutelné bez velkých hospodářských problémů (cituje studie, podle nichž k roku 2050 bude úspěšná klimatická politika stát zvládnutelná dvě procenta HDP).
Turner se v půlce přednášky od dlouhodobějších výzev vrací k aktuální agendě finanční politiky. Tu na tomto blogu už nebudu shrnovat - rétoricky mistrovskou přednášku britského regulátora si můžete poslechnout na následujícím videu a dlouhou reportáž o hledání nového ekonomického myšlení si můžete přečíst v  Respektu 19/2012.
© 2012, The Institute For New Economic Thinking | www.ineteconomics.org
Directed by Four Corners Media | www.fourcornersmedia.net

Zdroj: Youtube4. 5. 2012
A Land Called Paradise
Video

Země zvaná Ráj

Slavný filmový klip A Land Called Paradise (2007, Země zvaná Ráj) natočený mladou režisérkou, americkou muslimkou Lenou Khan z Kalifornie, mimo jiné odkazuje na obrovskou pestrost, s jakou mohou muslimové na prahu 21. století chápat pojem džihád. Pro většinu muslimů nemá džihád nic společného s ozbrojeným bojem. Nedůvěra mezi veřejností v islámských zemích a na Západě se přesto prohlubuje. Přečtěte si článek Karla Černého v Respektu 19/2012.

Zdroj: Youtube4. 5. 2012
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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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