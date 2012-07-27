Zdroj: Youtube

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51napsaných článků
51napsaných článků
V jedneĚ finskeĚ sauneĚŚ se sesĚŚli zacĚŚiĚnajiĚciĚ scenaĚrista se zpeĚŚvaĚkem blackmetalovo-industriaĚlniĚ kapely a ten prvniĚ rĚŚiĚkaĚ: â€žMeĚŚl jsem sen o filmu, kde budou neĚŚmecĚŚtiĚ nacisti zĚŚiĚt v soucĚŚasnosti na temneĚ straneĚŚ MeĚŚsiĚce a provedou meteoritickou blitzkriegovou invazi na New York, co ty na to?â€ś â€žJo, kaĚmo, dobryĚ, jdu do toho, ale musiĚ v tom hraĚt Udo Kier a soundtrack slozĚŚiĚ Laibach.â€ś Více o filmu Iron Sky se dočtete v článku Kamila Fily v Respektu 28/2012.
Pavel Kroulík se v Respektu 19/2012 zabývá výjimečným úspěchem fantasy seriálu Hra o trůny. Skoro jednohlasně ho chválí nejprestižnější média a fanoušci ho vynesli do první desítky nejlepších seriálů všech dob, kde jinak dominují současná dramata. Co stojí za úspěchem prĚŚiĚÂbeĚŚhu inspirovaného knižními bestsellery George R. R. Martina přezdívaného ââ‚Źžamerický Tolkienââ‚Źś? Vyrovnala se již televizní tvorba největším hollywoodským trhákům?
To nejlepší, co teď můžeme udělat, je přemýšlet jinak, říká Soros studentům. Myslet jinak, opakuje ponaučení, které podle něj pro ekonomy z krize vyplývá. V centru Berlína proběhla během tří dubnových dnů výroční konference Institutu pro nové ekonomické myšlení (INET). Akce se zúčastnil také Tomáš Lindner, který pro vás bude vybírat nejzajímavější příspěvky. Začínáme přednáškou Lorda Adaira Turnera.
Myslet jinak (I.)
Výběr z berlínských přednášek o novém ekonomickém myšlení - Adair Turner
Hledat správné odpovědi je důležité - ale ještě důležitější je klást si předtím ty správné otázky. Vynikající řečník lord Adair Turner v následující přednášce, která v berlínském hotelu Adlon končila v sobotu o půlnoci, hledá hlavní výzvy pro současné ekonomy. Nadhodím je zde jen ve velké zkratce a doporučím poslechnout Turnerovu přednášku až do konce. Někdejší ředitel expanze konzultantské firmy McKinsey do postkomunistických zemí a současný šéf britského úřadu pro regulaci finančního sektoru nejprve definuje tři dlouhodobé výzvy ekonomické vědy.
1.) Přehodnocení ekonomického růstu v bohatých státech. Pro chudé a rozvíjející se země je hospodářský růst stále prioritou, protože je podmínkou toho, aby se lidé vymanili z chudoby. Jenže v Evropě a Americe po dosažení určité základní životní úrovně už lidské štěstí na zvyšování hospodářského růstu tolik nezávisí. Lidi trápí spíše náhlý pokles jejich životní úrovně, nejistota, ekonomické šoky otřásající jejich životy. Proto by podle Turnera mělo být prioritou hospodářské politiky zajištění stability systému, nikoli vymáčknutí co největšího růstu a produktivity za každou cenu. To je pro spokojenost občanů důležitější a je to přesný opak politiky, která vládla před krizí roku 2008. Tehdy byly všemožné finanční inovace ospravedlněné tím, že pomohou ještě více zvýšit hospodářský růst; bez ohledu na riziko nestability a šoků.
2.) Mnohem obtížnější, možná neřešitelná bude podle Turnera další výzva: jak omezit společenskou nerovnost, která se zvyšuje všude na světě a v různých oblastech života? Je do značné míry výsledkem technologického pokroku - celosvětově nezvratně mizí pracovní místa ve výrobě a nahrazují je špatně placená, nejistá, ââ‚Źžflexibilníââ‚Źś zaměstnání; stále důležitější pro ekonomiku jsou softwarové firmy a replikace jejich výrobků (na rozdíl od těch materiálních, které vyžadovaly továrny) potřebuje jen málo zaměstnanců. Řešením problému nerovnosti možná nejsou kroky, které za něj dnes převážně považujeme: např. lepší vzdělání, zajištění lepších dovedností zaměstnanců. Zvyšování příjmové nerovnosti má hlubší příčiny než nedostatečnou kvalifikaci lidí.
3.) Jak sladit zdravou ekonomiku a boj s klimatickými změnami? Podle Turnera to zdaleka není neřešitelný problém. Náklady účinného boje proti emisím skleníkových plynů jsou zvládnutelné bez velkých hospodářských problémů (cituje studie, podle nichž k roku 2050 bude úspěšná klimatická politika stát zvládnutelná dvě procenta HDP).
Turner se v půlce přednášky od dlouhodobějších výzev vrací k aktuální agendě finanční politiky. Tu na tomto blogu už nebudu shrnovat - rétoricky mistrovskou přednášku britského regulátora si můžete poslechnout na následujícím videu a dlouhou reportáž o hledání nového ekonomického myšlení si můžete přečíst v Respektu 19/2012.
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Slavný filmový klip A Land Called Paradise (2007, Země zvaná Ráj) natočený mladou režisérkou, americkou muslimkou Lenou Khan z Kalifornie, mimo jiné odkazuje na obrovskou pestrost, s jakou mohou muslimové na prahu 21. století chápat pojem džihád. Pro většinu muslimů nemá džihád nic společného s ozbrojeným bojem. Nedůvěra mezi veřejností v islámských zemích a na Západě se přesto prohlubuje. Přečtěte si článek Karla Černého v Respektu 19/2012.
Divadlení soubor Buchty a loutky vypráví přes dvacet let příběhy pro děti i dospělé. Těm starším připravil na prknech Švandova divadla představení podle knihy Martina Ryšavého Cesty na Sibiř. O novém kousku loutkařské party si můžete přečíst v tištěném vydání Respektu 18/2012. Video je ukázkou předchozího představení vzdávající (s patřičnou dávkou ironie) hold filmu Psycho.