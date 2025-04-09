Zdeňka Lehká
4napsaných článků
4napsaných článků
V číslech 20 a 21 Respektu mě zaujal anonymní příběh Útěky. Nejen proto, že ze zmíněného S. pocházím, že jsem sama zažila, jaká parta straníků tam v padesátých letech rozhodovala o osudech lidí (pečeť jejich kádrování se tehdy dotkla i mne jako dítěte a na velkou část života velice úzce vymezila hranice mých práv a možností).
Dostala jsem stížnost, týkající se provozovny starožitností družstva Soluna v Mostecké ulici v Praze. Stěžovatel uváděl, že si tam zakoupil kachel označený jako Míšeň a teprve doma zjistil, že jde o Rakovník. Místo pár stovek skutečné hodnoty zaplatil 22 tisíc Kčs.