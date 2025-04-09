Vladislav Krásný
14napsaných článků
14napsaných článků
Rozhodnutí plzeňské Škodovky vstoupit do partnerského vztahu s německým Siemensem vyvolalo pozornost sdělovacích prostředků i obavy z růstu vlivu německého kapitálu, který po mladoboleslavské a bratislavské automobilce získává značný vliv i v mnohem větším podniku a.s.ŠKODA KONCERN PLZEŇ.
Z článků některých ekonomů a z vystoupení představitelů některých politických stran nabývá občan dojem, že volbami svěřil svůj osud do rukou hrstky ekonomických dobrodruhů, kteří na národu zkoušejí své monetaristické a bůhvíjaké ještě teorie.
Kromě malých soukromých podniků je akciová společnost jediná forma organizace hospodářského života, která se v rozmanitých podobách osvědčila na celém světě. Tlak státních i jiných podniků na přechod k akciové společnosti či alespoň na přemalování omšelého štítu firmy naroste.