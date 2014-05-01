Tomáš Weiss
62napsaných článků
62napsaných článků
Wojciech Tochman
Jiřina Šiklová
Lukáš Přibyl, Michal Plzák
Tomáš Mazal
Veronika Bendová
Petr Borkovec (1970), autor knihy Berlínský sešit/Zápisky ze Saint-Nazaire, je i při svém nevysokém věku již veteránem takových bitev, kdy před tvůrcem poblikává obrazovka notebooku a pro všechny případy je v kufru připraven blok Moleskine a pár ořezaných tužek tvrdosti tři.
Pro dnešní třicátníky a mladší jsou to pověsti z dávných časů. Historie, mytologie, vykopávky z hnízd vyhynulých ještěrů. Příběh českého undergroundu je ale silný a má v sobě přesahy i apely, které prosakují přes desetiletí a společenské systémy.