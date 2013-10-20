Tomáš Etzler
10napsaných článků
10napsaných článků
Dopis z Číny
Dopis z Pekingu
Ve čtvrtek minulý týden se Iráčané vrátili k volebním urnám. Bylo to letos potřetí a naposled minimálně do roku 2009. Tedy alespoň podle plánu, který Iráčanům pomohli vypracovat Američané v průběhu roku 2004. Co se týče dodržování volebních termínů, plán funguje. Součástí celého projektu však byl i předpoklad, že každý volební milník přivede Irák blíže k normalitě, že se bude zmírňovat násilí v zemi, že irácké bezpečnostní složky budou schopny postupně přebírat zodpovědnost za situaci v iráckých městech; předpokládala se rozsáhlá rekonstrukce Iráku spojená s obnovou a růstem iráckého hospodářství, a také se objevovaly naděje, že bude možné dokonce plánovat redukci amerických vojsk. Dnes je zřejmé, že z této části plánu se v Iráku nesplnilo téměř nic.