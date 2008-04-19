Terezie Pokorná

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Ten nápad pobaví sám o sobě. Inspirací hříčky Davida Drozda a Pavla Baďury, z níž vychází poslední inscenace pražského Divadla v Dlouhé Kafka je mrkev, je tzv. liblická konference.
V neděli uplynulo patnáct let od smrti Jana Grossmana, osobnosti, která přinesla zásadní vklad do dvou zdánlivě protikladných disciplín, za něž bývají umění a jeho reflexe považovány.
Ačkoli se román Boženy Němcové stal východiskem mnoha divadelních podob, na „první scéně“ až do sklonku loňského roku nikdy uveden nebyl – a po návštěvě čerstvé inscenace je na místě se ptát, zda to tak raději nemělo zůstat.
Hrdina západu Johna Millingtona Syngea (1871–1909) patří k nejpodivuhodnějším hrám, které kdy byly napsány.
Pečlivým čtenářům Respektu či Revolver revue není třeba Kolegium pro podporu nezávislé vědy, umění a vzdělání představovat.
Před sedmi lety dostal český národ od svých pánů zase jednou danajský dar. S halasným vytrubováním a příznačnou nabubřelostí mu byly otevřeny brány experimentální scény Národního divadla.
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