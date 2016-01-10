Tereza Engelová
13napsaných článků
13napsaných článků
Pákistán čím dál víc připomíná křečka, který běhá v kole. Ať se snaží sebevíc, vždy stejně skončí na stejném místě. Důvod: hlavními hráči politické scény jsou pořád stejné rodinné klany, které mezi sebou řeší staré křivdy, a je tu stále tatáž silná a nezávislá armáda, která střeží své vlastní zájmy.
V souvislosti s útoky v indické Bombaji se rozpoutala debata o míře možného napojení pákistánské tajné služby (ISI) na islámské radikální skupiny, jako je Laškare Tajjiba. I když to Pákistán odmítá, plno indicií napovídá, že bezpečnostní složky s fundamentalisty minimálně udržují kontakty.
Ještě před půl rokem se o Tálibánu i v Péšávaru mluvilo jako o záležitosti kmenových území sousedících s Afghánistánem. Dnes na dvou těchto územích zuří boje mezi radikály a armádou, která měsíc co měsíc oznamuje „úspěšné“ završení operace, aby pak přiznala, že situace není ještě pod kontrolou.
O smrti Tomáše Bati jsem se dozvěděla z internetu uprostřed hor pákistánského Kašmíru. Nikdy jsem se s ním osobně nesetkala a ani jeho osobní příběh mě dřív nezajímal víc, než co jsem se dočetla na stránkách novin a časopisů. Zpráva o jeho odchodu ve mně ale vyvolala překvapivě sentimentální pocity a v duchu jsem mu musela složit hold.