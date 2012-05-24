Silja Schultheis
14napsaných článků
14napsaných článků
Jedeme domů ze školky narvanou tramvají. Před chvílí jsem dceru rozladila tím, že jsem ji nenechala samotnou nastoupit a vzala ji za ruku. Ona se teď odmítá držet ve voze se mnou, a navíc mi docela hlasitě dává na srozuměnou, že mě nehodlá poslouchat. Necítím se zrovna skvěle
As the citizen of Germany, where presidential elections are not much of an attraction – being rather a formal act on the part of MPs and regional officials – I am observing the local election fuss with interest and, at the same time, awe.