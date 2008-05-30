Peter Javůrek

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Slovenská zkušenost ukazuje, co může v budoucnu hrozit i českému Ústavu pro studium totalitních režimů, který současná česká opozice odmítá.
Nástup levicového populisty Roberta Fica do vlády v roce 2006 měl být varovnou lekcí evropské pravici, která s takovým obdivem vzhlížela k odvážným liberálním reformám Ficova předchůdce Mikuláše Dzurindy.
Jméno Hedviga Malinová (23) dnes zná na Slovensku i v Maďarsku každý, ale slávu této studentce z Nitry není co závidět.
Je pátek 27. dubna a před senátem Speciálního soudu v Bratislavě stojí trojice mužů. Kauza? Vytunelování firem nabízejících jen trochu sofistikovanější verzi pyramidové hry.
Bratislava vyrukovala s precedentem: tamní justice odsoudila komunálního politika za úplatek, o který si pouze říkal.
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