Monika Žemlová

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Slovenský Ústav paměti národa (ÚPN) má po půl roce opět šéfa. Ivan Petranský přichází z historického ústavu Matice slovenské a už dnes je jasné, že Jána Langoše nahradit nedokáže.
Ústavu paměti národa po tragické smrti Jána Langoše hrozí zánik.
Ještě nedávno se mohlo Slovensko chlubit úspěchem v systémovém boji proti mafii a korupci.
Na jižním Slovensku končí legrace. Množí se útoky na tamní Maďary a politici z toho jen vytloukají kapitál.
Bývá zvykem, že po volbách ta či ona strana ohlásí odchod do opozice. To se však na Slovensku nestalo. Do vlády chtějí všichni. A v prvním kole všichni vyjednávali s Ficem. Celkem tak vznikly čtyři možnosti – a tři z nich jsou reálné.
Slovenské elity opět podcenily Dzurindu. Nahrají předčasné volby právě jemu? Uvidíme 17. června. Původně to vypadalo jen jako jeden z dalších sporů, při kterém budou koaliční strany bojovat o voliče.
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