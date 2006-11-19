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Redakce

Miroslav Zajíček

118napsaných článků

Všechny publikované články

Čelisti nespravedlnosti
Civilizace7 minut

Čelisti nespravedlnosti

Spielbergův horor Čelisti spěje do finále. Osamělá trojice hrdinů čeká v noci uprostřed moře na rozhodující střet s hrůzným monstrem a krátí si čas vzpomínkami na zranění ze svých předchozích výprav. Nakonec v prapodivné soutěži o nejděsivější historku vítězí fanatický lovec žraloků Quint, který vypráví příběh z křižníku Indianapolis, na němž během války sloužil u amerického námořnictva. Je to příběh pravdivý a právě tuto sobotu uplyne šedesát let od chvíle, kdy začal.

Miroslav Zajíček24. 7. 2005
Prodej se podařil, Španělé nastupují
Ekonomika3 minuty

Prodej se podařil, Španělé nastupují

Radost politiků z privatizace Českého Telecomu Telefónice byla velká. Na co se ale mohou těšit zákazníci?

Telefónica patří mezi největší telekomunikační firmy ve světě – z hlediska tržní hodnoty jejích akcií je na pátém místě na světě, v Evropě je na druhém místě hned za Vodafonem. Stejně jako většina ostatních tzv. národních společností byla po dlouhá desetiletí španělským monopolním operátorem stoprocentně vlastněným státem. Přesto se od typických evropských telekomů v mnoha ohledech liší: je jedním ze dvou zcela soukromých velkých operátorů v Evropě (tím druhým je British Telecom), vyšla dobře z krize telekomunikačních společností na přelomu století a zatím expandovala hlavně v zámoří. Její zadlužení je mezi telekomunikačními giganty nejmenší a rating nejlepší.
Obrat Telecomu bude tvořit zhruba 6 % příjmů celé Telefónicy a stane se tak těsně třetí největší součástí firmy. Před ním bude jak „rodné“ Španělsko s 62 %, tak Brazílie, kde se vytváří téměř 20 % příjmů celé společnosti. Přesto má být postavení Českého Telecomu do značné míry výlučné: úspěch v privatizaci znamená pro Telefónicu vstup do zcela nové geografické oblasti. Drtivá většina dosavadních zahraničních investic byla směřována do zemí Latinské Ameriky. Otázkou je, zda Telefónica využije Telecom pro rychlou majetkovou expanzi do východní nebo střední Evropy. Možností zde ale moc nemá – téměř všechny telekomunikační společnosti v naší oblasti jsou už privatizovány a pokusy o nějaké nákupy lze podniknout již jen v Srbsku, Černé Hoře nebo v Bulharsku, kde se privatizace neustále komplikuje.

Miroslav Zajíček10. 4. 2005
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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

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Naďa Buchtová

redaktorka vydání

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Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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