Redakce
Miroslav Sylla
5napsaných článků
5napsaných článků
Čeští poslanci se loni činili, pozadu nezůstala ani vláda s ministerstvy, a tak se jim podařilo vytvořit úctyhodný rekord: přijali totiž přesně 700 nových právních předpisů a vyhlášek, nejvíce v 12leté historii země a například o plných 200 více než loni.
Kromě nových zákonů poslanci ovšem opravovali svou předešlou práci. Během jediného roku tak například šestkrát vyspravili obchodní zákoník. Za 13 let jeho existence v něm provedli již neuvěřitelných 45 změn.