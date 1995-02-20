Miroslav Gregorovič

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Stále ještě doutnající pohraniční konflikt mezi Ekvádorem a Peru neudeřil jako blesk z čistého nebe (viz Respekt 6/95). Jeho kořeny ale mohou poukázat i na širší souvislosti, než je spor dvou sousedních států.
V prvních dnech letošního roku vystartoval z turistické oblasti kubánského Varadera vyhlídkový vrtulník. Nebyl to obvyklý turistický let, jaké se zde stále ještě pro cizince vybavené devizami provádějí.
Na Nový rok podepsali v sídle OSN zástupci salvadorské vlády a partyzánských jednotek FMLN dokument o zastavení palby.
Třicet dva let je bez podstatnějších změn na Kubě u moci skupina lidí, která uskutečnila revoluci proti Batistově diktatuře, ale nebyla schopna za tu dobu uspořádat ani řádné volby.
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