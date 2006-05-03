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Redakce

Michal Bystrov

10napsaných článků

Všechny publikované články

Dva tuláci kotví v Praze
Kultura6 minut

Dva tuláci kotví v Praze

Vnímaví posluchači, kteří se za dobrou muzikou neváhají vydat do méně propagovaných klubů, barů a kaváren, si už toho fenoménu určitě všimli. V Čechách a obzvláště v Praze se totiž jako houby po dešti vyrojili talentovaní písničkáři, které spojuje fakt, že pocházejí z anglicky mluvících zemí. Jeden den hrají v Balbínově poetické hospůdce a další večer baví stejným způsobem publikum v Paříži, Londýně či Hannoveru. Přitom bydlí na Andělu nebo Kačerově, mají české přítelkyně, případně manželky, a tudíž tu čím dál víc zapouštějí kořeny. Ukázkovým příkladem takových napůl usazených světoběžníků je Angličan James Harries a Australan Jamison Young.

Michal Bystrov4. 12. 2005
Nad Prahou vyšlo Tajné slunce
Kultura5 minut

Nad Prahou vyšlo Tajné slunce

Kapela, která si rozumí stejně tak s bigbítem jako s ruskou dechovkou, čeká na své objevení.
Když někdo dokáže bez cizí pomoci natočit a dostat k ostatním lidem své cédéčko, je to v dnešním světě uměle vyráběných hvězd pokaždé důvod k radosti. Pražské skupině Tajné slunce se takovým způsobem povedlo přivést na svět hned dvě alba, jedno s vlastní tvorbou (...pořád dokola) a další s originálními úpravami ruských a ukrajinských lidovek (no pyccku). Nejzdravější bigbít se v Čechách, jak známo, hraje v nejzapadlejších klubech, jako třeba v motolském baru U Vojáka, kde se místo na obyčejných židlích sedí v trabantu bez střechy. A právě tam i v mnoha jiných nemedializovaných koutech našeho hlavního města se můžeme setkat s dravou a hravou muzikou kapely, která v sobě spojuje prvky snad všech myslitelných žánrů: rocku, folku, jazzu, keltské hudby, punku, funku...

Michal Bystrov29. 8. 2005

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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