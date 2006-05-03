Michal Bystrov
10napsaných článků
10napsaných článků
Po sedmdesáti letech znovu ožívá hudba z pražských dvorků a hospod. Nejlíp zpívá Franta Poupě. Restaurátor starých zvukových záznamů Gabriel Gössel se rozhodl oprášit pavučinami opředené nahrávky pražských pouličních zpěváků ze 30. let.
Do českých kin přichází celovečerní film o životě Johnnyho Cashe, nedávno zesnulé legendy americké hudby. Snímek s názvem Walk The Line, navlas střižený podle fazony veleúspěšného Raye z loňského roku, má značné ambice a už teď sklízí nekritické ovace vestoje.
Vnímaví posluchači, kteří se za dobrou muzikou neváhají vydat do méně propagovaných klubů, barů a kaváren, si už toho fenoménu určitě všimli. V Čechách a obzvláště v Praze se totiž jako houby po dešti vyrojili talentovaní písničkáři, které spojuje fakt, že pocházejí z anglicky mluvících zemí. Jeden den hrají v Balbínově poetické hospůdce a další večer baví stejným způsobem publikum v Paříži, Londýně či Hannoveru. Přitom bydlí na Andělu nebo Kačerově, mají české přítelkyně, případně manželky, a tudíž tu čím dál víc zapouštějí kořeny. Ukázkovým příkladem takových napůl usazených světoběžníků je Angličan James Harries a Australan Jamison Young.
Kapela, která si rozumí stejně tak s bigbítem jako s ruskou dechovkou, čeká na své objevení.
Když někdo dokáže bez cizí pomoci natočit a dostat k ostatním lidem své cédéčko, je to v dnešním světě uměle vyráběných hvězd pokaždé důvod k radosti. Pražské skupině Tajné slunce se takovým způsobem povedlo přivést na svět hned dvě alba, jedno s vlastní tvorbou (...pořád dokola) a další s originálními úpravami ruských a ukrajinských lidovek (no pyccku). Nejzdravější bigbít se v Čechách, jak známo, hraje v nejzapadlejších klubech, jako třeba v motolském baru U Vojáka, kde se místo na obyčejných židlích sedí v trabantu bez střechy. A právě tam i v mnoha jiných nemedializovaných koutech našeho hlavního města se můžeme setkat s dravou a hravou muzikou kapely, která v sobě spojuje prvky snad všech myslitelných žánrů: rocku, folku, jazzu, keltské hudby, punku, funku...