Martin Groman
12napsaných článků
12napsaných článků
Vladimír Votýpka
Marie Šulcová
Lékař a politik František Kriegel představuje výjimečnou postavu československých dějin. Muž, který se v srpnu 1968 vzepřel Brežněvovi a jehož pak KSČ chtěla uvrhnout do zapomnění, má dnes dokonce stránku na Facebooku a na ní desítky mladých příznivců. Jiní jeho čin zpochybňují, byl přece komunista. Pochopit, popsat a vysvětlit postoje lidí, jako byl F. Kriegel, je důležitý úkol pro české historiky i společnost jako takovou.
PETR ŠÁMAL