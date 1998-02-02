Marek Šálek

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Nedávná blokáda Temelína proběhla podobně jako předchozí "přímé akce": za sebevědomého poklidu stavitelů a praktického nezájmu veřejnosti. A to přesto, že protijaderní aktivisté změnili taktiku.
Energetika je největším světovým byznysem. Ročně vydělává 800 miliard dolarů, dvakrát víc než automobilový průmysl. Na velkolepých tržbách se podílejí i Češi.
Ponechá si česká vláda správu přírodních rezervací, anebo je začne pronajímat soukromým firmám? Rozhodnout takovou otázku bude muset v nejbližších dnech ministerstvo životního prostředí.
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