Mané D. Shakarian
10napsaných článků
10napsaných článků
čZatím poslední kampaň pomoci, zaměřená na komunikaci se zákazníky prostitutek, je svým způsobem ojedinělá. „Prostě bychom rádi upozornili muže na to, že žena, kterou si kupují, tu práci nemusí dělat dobrovolně, ale naopak k tomu může být nucená,“ říká Tereza Hulíková z Mezinárodní organizace pro migraci.
Elze Abdulkadirové říkají doma v Grozném Aluminiová královna: shání po ulicích sběr, a tím v rozbořeném městě drží nad vodou sebe i svoji početnou rodinu. „My Čečenci jsme hrdý národ,“ řekla minulý týden v Praze hostům konference o Čečensku pořádané senátorem Jaromírem Štětinou.
„Tak, dobrou chuť!“ popřál svým hostům se širokým úsměvem ministr zemědělství Jan Mládek první březnovou středu, než se před televizními kamerami pustil do jedné z mnoha kuřecích dobrot. Jeho spolustolovníci na mimořádné propagační snídani ani nepotřebovali pobízet.
Sedmnáctý únor 1986. Evropští státníci podepisují Jednotný evropský akt (Single European Act), smlouvu, která definuje čtyři základní svobody, jež se staly emblémem budoucí Evropské unie – volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu.