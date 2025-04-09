Karen Gammelgaard
6napsaných článků
6napsaných článků
Často se mi zdá, že o situaci v Československu informuje daleko přesněji a přehledněji zahraniční tisk než domácí noviny. Zkusme se proto kriticky podívat na některé typické zdejší postupy v žánru, ve kterém opravdové noviny vynikají: v informativních, čistě novinářských článcích.
Zmínku o nesmírně zajímavém problému ochrany autorských práv zneužila v Respektu č.6 značka -mb-, aby hloupým a manipulačním způsobem napadla malíře Jiřího Davida.Hloupě, protože autor článku zřejmě vychází z přesvědčení, že v umění existuje něco takového, jako je "patent na motiv".