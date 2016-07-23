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Karel Černý

18napsaných článků

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Jak myslí fanatik
Kultura6 minut

Jak myslí fanatik

Násilím páchaným ve jménu náboženství dnes netrpí pouze islám. Naopak, krvavých útoků „ve jménu boha“ přibývá v posledních desetiletích i u vyznavačů ostatních náboženství.
Kniha Terror in the Mind of God (Hrůza v boží mysli) amerického sociologa Marka Juergensmeyera předkládá nejen důkazy, jak moc jsou si radikálové různých vyznání podobní, ale také zasvěcený vhled do prostředí, v jakém se fanatismus rodí.

Karel Černý26. 3. 2006
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