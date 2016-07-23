Karel Černý
18napsaných článků
18napsaných článků
Je islám na cestě ke světovládě, nebo Evropa na cestě k novému holokaustu?
V posledních desetiletích zaznívá v soukromých debatách vedených na Středním východě stále častěji přesvědčení, že USA a Západ vůbec se sice verbálně zasazují o demokracii a občanské svobody, avšak fakticky podporují místní zkorumpované a tyranské vlády.
Násilím páchaným ve jménu náboženství dnes netrpí pouze islám. Naopak, krvavých útoků „ve jménu boha“ přibývá v posledních desetiletích i u vyznavačů ostatních náboženství.
Kniha Terror in the Mind of God (Hrůza v boží mysli) amerického sociologa Marka Juergensmeyera předkládá nejen důkazy, jak moc jsou si radikálové různých vyznání podobní, ale také zasvěcený vhled do prostředí, v jakém se fanatismus rodí.