Jiřina Šiklová

18napsaných článků
Gabriela Romanová
Milan Petrusek vydával sociologický samizdat, jehož význam nebyl dodnes doceněn
Předpokládám, že čtenáři Respektu většinou nesledují tiskoviny určené pro obeznámení teenagerů s tajnostmi lásky a sexu.
V knize amerického politologa Joshuy Moravchika Nebe na zemi – vzestup a pád socialismu jsem si přečetla, že Bedřich Engels ve své závěti žádal, aby jeho popel byl vysypán do moře.
Pavla Frýdlová (ed.)
Tomáš Bursík
Prezident situaci v Česku dokonce přirovnal ke „studené občanské válce“. Požádali jsme tedy dvě zajímavé pozorovatelky zdejšího dění o jejich pohled.
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