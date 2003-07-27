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Jiří Hůla

11napsaných článků

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Bienále v rekordním čase
Kultura6 minut

Bienále v rekordním čase

Národní galerie v Praze uspořádala ve spolupráci s redakcí časopisu Flash Art ve Veletržním paláci vůbec největší porevoluční přehlídku výtvarného umění. Jmenuje se Pražské bienále, ale svůj název příliš nenaplňuje. Velké, periodicky se opakující výstavy bývají buď jasně vymezené výtvarným médiem (např. krakovské bienále grafikou, plzeňské trienále kresbou), nebo mají jednoho kurátora, který jim vtiskne svou filozofickou myšlenku. Jen tak je možné, aby se divák v obrovském množství výtvarných artefaktů zorientoval a pochopil jeho záměr. Pražské beniále ale připomíná spíše otevřený salon – místo, kam je možné snést umělecká díla různorodých témat, technik i rozkolísané kvality, jež nespojuje vůbec nic.

Jiří Hůla27. 7. 2003

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Ondřej Kundra

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