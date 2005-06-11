Jiří Gebert

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Kalifornský architekt Frank Gehry je hvězdou první velikosti a patří k nejvíce oceňovaným světovým tvůrcům. Každá jeho stavba je velkou mediální událostí, s každou je spojeno očekávání neobvyklých, nečekaných forem.
Rozumí se samo sebou, že na významný projekt by měla být vypsána architektonická soutěž. Je to přece ten nejlepší způsob výběru.
Obyvatelé v Praze se musí prát o tunely, sídliště a asanace s projektanty, kteří jsou stále zamilováni do vlastních projektů totalitního města a zůstávají v zajetí terminologie, která jim nedovoluje normálně myslet.
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