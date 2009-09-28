Ján Žilinský
7napsaných článků
7napsaných článků
Slovo priorita dnes už nic neznamená. Zákonodárci v Evropské unii a v USA se nemohou shodnout na tom, co je nejdůležitější. Někteří říkají, že hrozbou číslo jedna je globální oteplování, jiní poukazují na riziko hladu, další mluví o energetické nezávislosti na nestabilních dodavatelích.
Důvody krize jsou údajně ekonomické (příliš mnoho derivátů, iluze o stabilitě cen domů), politické (selhala regulace) a společenské (hluboké rozdíly mezi bohatými a chudými). Vysvětlení založená na analýze institucí, propojení a sítí jsou užitečná, ale neúplná.
Na titulních stranách novin jsou téměř každý den fotografie zachmuřených lidí. Na jejich tvářích je vidět, že září bylo pro světovou ekonomiku jedním z nejdramatičtějších měsíců v moderních dějinách. Znamená to, že svobodnému trhu zvoní hrana a že globalizace bude opět čelit tvrdé kritice?