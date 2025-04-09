Redakce
Jan V. Dus
4napsaných článků
4napsaných článků
Ve středu 7.3. se na Václavském náměstí v Praze konala studentská demonstrace. Důvod? Všechno vypadá, jako by armáda zůstala zrušením vedoucí úlohy KSČ naprosto nedotčena. Studenti přijali alarmující dokument, podepsaný na místě několika stovkami lidí.
Ve středu 7.t.m. se místopředseda federální vlády Hromádka v thajském letovisku Jomtien vyslovil pro větší autonomii jednotlivých sovětských republik, ale podle jeho názoru by vzhledem k jejich vzájemné hospodářské propojenosti "bylo nerozumné, kdyby usilovaly o úplnou nezávislost".