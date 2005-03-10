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Redakce

Jan Spousta

4napsaných článků

Všechny publikované články

Kdo zvítězí a kdo propadne
Civilizace7 minut

Kdo zvítězí a kdo propadne

Kdyby volby v Německu dopadly podle průzkumů, vládla by dnes u našeho největšího souseda pravice. A není to ojedinělý případ, kdy předpovědi nevyšly: podobných situací bychom napočítali desítky. Od historického selhání výzkumu týdeníku Literary Digest v roce 1936, který ani při dvou milionech dotazovaných nedokázal předpovědět drtivé Rooseveltovo vítězství v souboji o křeslo amerického prezidenta, až po nejčerstvější polské volby, jejichž jasným vítězem měla být Občanská platforma, která však ve skutečnosti zůstala těsně druhá. Těžko se pak bránit dojmu, že nepřesnost předvolebních šetření je spíše pravidlem než výjimkou a že vyloučeny nejsou ani vyložené blamáže. Znamená to, že jsou sociologové méně schopní vědci než třeba astronomové, kteří umějí přesně vypočítat okamžik zatmění Slunce stovky a tisíce let dopředu?

Jan Spousta3. 10. 2005
Papež je mrtev, Bůh nikoli
Civilizace8 minut

Papež je mrtev, Bůh nikoli

Když filozof Friedrich Nietzsche před více než sto dvaceti lety slavnostně prohlásil, že Bůh je mrtev, bylo to konstatování – většina jeho současníků už náboženstvím vskutku nežila – a zároveň program: odstranit poslední zbytky tradice, jež podle Nietzscheho svazovala, křivila a odčerpávala síly. A Nietzsche nebyl první ani poslední. I mnozí jiní evropští vzdělanci považují za samozřejmé, že náboženství končí: přichází věk vědy, rozumu, pozemšťanství.
Sociologická data jim většinou dávají za pravdu. Z nesčíslného počtu příkladů si připomeňme třeba jen milionový pokles počtu věřících mezi dvěma posledními českými sčítáními lidu anebo neschopnost církví prosadit zmínku o Bohu do preambule evropské ústavy. Jak ale s touto sekularizační teorií sladit události kolem smrti papeže?

Jan Spousta17. 4. 2005

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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