Jan Šenkýř
6napsaných článků
6napsaných článků
Tento týden probíhá v Bonnu druhé kolo oficiálních přípravných jednání o smlouvě mezi Československem a Německem. Tato smlouva bude mít nepochybně zásadní význam nejen pro naše vzájemné soužití, ale bude zřejmě i důležitým prvkem při začlenění Československa do budoucích celoevropských struktur.
Sdělovacími prostředky se v poslední době několikrát mihla problematika majetku sudetských Němců. Federální ministerstvo zahraničních věcí se prostřednictvím ing.Václava Jandury a ing.Václava Rožbouda vyjádřilo v rozhovoru pro Hospodářské noviny (16.10.90), že ČSFR je na důkaz dobré vůle ochotno jednat o sudetoněmeckém majetku, avšak pouze pod vládním zastřešením.
Rozhovor s Franzem Neubauerem.