Jan Rozkošný

8napsaných článků
V prázdném podchodu stanice mnichovského metra Arabellapark přiběhnou dva mladíci ke staršímu muži, zezadu ho srazí pěstí na zem, zuřivě do něj kopou, nakonec mu seberou batůžek a utečou.
Německá kancléřka Angela Merkelová se ráda představovala jako důrazná politička – žena, která po letech konečně přinese Německu čerstvý vítr.
V BBC to vře. Šéfové se snaží ušetřit, kde se dá, a odboráři se chystají stávkovat, aby si udrželi svá místa. A obě strany se přitom ohánějí snahou zachovat poslání a odkaz stanice.
Předvolební plakáty, které letos v říjnu zaplavily Švýcarsko, musely návštěvníkům cestujícím za spořádanou krásou alpských strání trochu vyrazit dech.
V rakouském Frankenburgu se na začátku října sešla nečekaná demonstrace. Zhruba 500 lidí přišlo, aby podpořili kosovoalbánskou rodinu Zogajových.
Donedávna neotřesitelný Edmund Stoiber se po dlouhých čtrnácti letech rozloučil s postem ministerského předsedy Bavorska a skončil i na místě předsedy CSU. Novým premiérem se stává Günther Beckstein a stranickým šéfem Erwin Huber.
Udělení čestného občanství bývá spíš nudnou událostí. Jenže v Berlíně vyvolal návrh na vyznamenání německého písničkáře a básníka Wolfa Biermanna řádnou politickou roztržku.
Hvězda berlínského starosty Wowereita stoupá a po berlínské radnici přichází na řadu vrcholná spolková politika. V čem tkví tajemství jeho úspěchu?
šéfredaktor
zástupce šéfredaktora
vedoucí rubriky Komentáře
editor
editor webu
redaktorka vydání
vedoucí vydání