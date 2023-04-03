Jan Komárek
15napsaných článků
15napsaných článků
Václav Klaus nedávno odmítl ratifikovat tzv. Římský statut, jenž zakotvuje působení Mezinárodního trestního soudu. Ratifikace je přitom nezbytnou podmínkou pro to, aby se Česká republika stala smluvní stranou statutu. Prezident své důvody nezveřejnil. Znají je pouze ministři vlády, kterým napsal dopis, v němž podle informací Respektu zpochybňuje soulad statutu s ústavou.
Při nedávném setkání s lordem Grenfellem, dlouholetým členem britské Sněmovny lordů a předsedou jejího výboru pro EU, mě zaujala jedna věc: víra, s jakou obhajoval současnou podobu Sněmovny lordů, do které není většina členů volena, ale jmenována královnou.